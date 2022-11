Golf: RSM Classic scores

Washington, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Nov, 2022 ) :Leading third-round scores on Saturday in the US PGA Tour RSM Classic at Sea Island, Georgia (USA unless noted): 198 - Patrick Rodgers 69-65-64, Ben Martin 69-64-65 199 - Adam Svensson (CAN) 73-64-62, Sahith Theegala 68-63-68, Andrew Putnam 65-65-69 200 - Brian Harman 67-69-64, Taylor Pendrith (CAN) 69-66-65, Taylor Montgomery 69-66-65, Alex Smalley 67-66-67, Kevin Streelman 68-64-68, Beau Hossler 64-67-69, Harry Higgs 67-63-70201 - Ben Taylor (ENG) 71-65-65, Will Gordon 69-64-68, Seamus Power (IRL) 66-68-67, Callum Tarren (ENG) 64-68-69202 - Danny Lee (NZL) 70-66-66, Chris Stroud 70-66-66, Wyndham Clark 71-65-66, Justin Rose (ENG) 68-67-67, Paul Haley 68-67-67, Erik Barnes 70-67-65, David Lingmerth (SWE) 67-65-70, Noh Seung-yul (KOR) 68-64-70, Cole Hammer 64-66-72