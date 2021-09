Golf: Ryder Cup results - collated

Kohler, United States, Sept 24 (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Sep, 2021 ) :results from Friday's matches at the 43rd Ryder Cup at Whistling Straits in Kohler, Wisconsin: (United States 6 Europe 2) Foursomes Jon Rahm/Sergio Garcia (EUR) bt Justin Thomas/Jordan Spieth (USA) 3&1 Dustin Johnson/Collin Morikawa (USA) bt Paul Casey and Victor Hovland (EUR) 3&2 Brooks Koepka/Daniel Berger (USA) bt Lee Westwood/Matt Fitzpatrick (EUR) 2&1 Patrick Cantlay/Xander Schauffele (USA) bt Rory McIlroy/Ian Poulter (EUR) 5&3 Four-balls Dustin Johnson/Xander Schauffele (USA) bt Paul Casey/Bernd Wiesberger (EUR) 2&1 Bryson DeChambeau/Scottie Scheffler (USA) and Jon Rahm/Tyrrell Hatton (EUR) tiedTony Finau/Harris English (USA) bt Rory McIlroy/Shane Lowry (EUR) 4&3Tommy Fleetwood/Viktor Hovland (EUR) and Justin Thomas/Patrick Cantlay tied