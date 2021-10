Golf: Sanderson Farms Championship scores

Jackson, United States, Oct 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Oct, 2021 ) :Leading second-round scores on Friday in the US PGA Sanderson Farms Championship in Jackson, Mississippi (USA unless noted, par-72): 131 - Will Zalatoris 70-61, Nick Watney 65-66, Sahith Theegala 64-67 132 - Cameron Young 67-65, Hayden Buckley 67-65133 - Roger Sloan (CAN) 66-67134 - Aaron Wise 68-66, Stephan Jaeger (GER) 68-66, Henrik Norlander (SWE) 68-66, Sam Burns 68-66, Denny McCarthy 69-65, Kurt Kitayama 66-68