Golf: Scottish Open scores

Edinburgh, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Jul, 2021 ) :Fourth round scores in the Scottish Open, North Berwick, on Sunday (GBR and IRL unless stated, Par 71): 266 Lee Min-Woo (AUS) 68-69-65-64 winner on play-off 266 Matthew Fitzpatrick 66-66-67-67 266 Thomas Detry (BEL) 66-65-68-67 267 Lucas Herbert (AUS) 69-68-64-66 267 Ryan Palmer (USA) 66-70-67-64 267 Ian Poulter 66-68-70-63 268 Jon Rahm (ESP) 66-65-69-68 269 Justin Thomas (USA) 65-69-70-65 269 Johannes Veerman (USA) 70-67-67-65 270 Xander Schauffele (USA) 67-70-66-67 270 Jack Senior 64-67-73-66 271 Scottie Scheffler (USA) 72-63-67-69271 Wade Ormsby (AUS) 67-69-66-69271 Matthieu Pavon (FRA) 69-69-66-67