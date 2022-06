Golf: ShopRite LPGA Classic scores

(@ChaudhryMAli88)

New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Jun, 2022 ) :Leading second-round scores on Saturday in the 54-hole ShopRite LPGA Classic at Galloway, New Jersey (USA unless noted, par-71): 133 - Frida Kinhult (SWE) 66-67 134 - Lauren Coughlin 69-65 135 - Morgane Metraux (SUI) 68-67, Jodi Ewart Shadoff (ENG) 68-67 136 - Lydia Ko (NZL) 71-65, Albane Valenzuela (SUI) 70-66, Lindsey Weaver-Wright 68-68, Nasa Hataoka (JPN) 68-68 137 - Brittany Lincicome 69-68, Marina Alex 67-70, Su Oh (AUS) 69-68, Park Sun-hyun (KOR) 68-69, Brooke Henderson (CAN) 67-70138 - Isi Gabsa (GER) 74-64, Alana Uriell 71-67, Liu Ruixin (CHN) 69-69, Brittany Lang 69-69, Pernilla Lindberg (SWE) 68-70, Ko Jin-young (KOR) 67-71, Dottie Ardina (PHI) 67-71, Stephanie Kyriacou (AUS) 65-73139 - Wichanee Meechai (THA) 70-69, Dewi Weber (NED) 69-70, Choi Hye-jin (KOR) 69-70, Jenny Shin (KOR) 69-70, Caroline Inglis 69-70, Lee6 Jeong-eun (KOR) 68-71, Lee5 Jeong-eun (KOR) 68-71, Caroline Masson (GER) 68-71