Golf: ShopRite LPGA Classic scores

New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Jun, 2022 ) :Leading final-round scores on Sunday in the 54-hole ShopRite LPGA Classic at Galloway, New Jersey (x-wins at first playoff hole. USA unless noted, par-71): 201 - x-Brooke Henderson (CAN) 67-70-64, Lindsey Weaver-Wright 68-68-65 202 - Jodi Ewart Shadoff (ENG) 68-67-67 203 - Lydia Ko (NZL) 71-65-67, Albane Valenzuela (SUI) 70-66-67 204 - Nasa Hataoka (JPN) 68-68-68, Brittany Lincicome 69-68-67, Marina Alex 67-70-67 205 - Brittany Lang 69-69-67, Shin Jenny (KOR) 69-70-66, Cline Boutier (FRA) 70-72-63 206 - Morgane Metraux (SUI) 68-67-71, Jennifer Song 71-69-66, Lauren Coughlin 69-65-72 207 - Park Inbee (KOR) 71-69-67, Park Sung Hyun (KOR) 68-69-70208 - Choi Chella (KOR) 71-69-68, Choi Hye-jin (KOR) 69-70-69, Ko Jin-young (KOR) 67-71-70, Hinako Shibuno (JPN) 71-70-67, Frida Kinhult (SWE) 66-67-75, Wichanee Meechai (THA) 70-69-69, Lee6 Jeong-Eun (KOR) 68-71-69, Kelly Tan (MAS) 74-67-67afp