Golf: Singapore Classic scores

Singapore, Feb 9 (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Feb, 2023 ) :Leading completed scores on Thursday after the first round of the Singapore Classic: 64 - Tom McKibbin (NIR) 65 - Matthieu Pavon (FRA), Sami Valimaki (FIN), Joakim Lagergren (SWE), Simon Forsstrom (SWE)66 - Nathan Kimsey (ENG), Paul Waring (ENG), Ding Wenyi (CHN) (AM)67 - Wang Jeunghun (KOR), Zander Lombard (RSA), Marcel Schneider (GER), John Axelsen (DEN), Antoine Rozner (FRA), Marcus Armitage (ENG), Jordan Smith (ENG), David Ravetto (FRA)