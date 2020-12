Golf: South African Open scores

Sun City, South Africa, Dec 3 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Dec, 2020 ) :Leading scores after first round of the European Tour/Sunshine Tour co-sanctioned South African Open at par 72 Gary Player Country Club in Sun City, South Africa, Thursday (RSA unless noted): 67 - Christiaan Bezuidenhout, Dean Burmester, Ruan Korb, Jacques Kruyswijk, Matthias Schwab (AUT), Aron Zemmer (ITA) 68 - Dylan Fritelli, Matthieu Pavon (FRA)69 - Wilco Nienaber, Neil Schietekat, Toby Tree (ENG), Justin Walters70 - Jaco Ahlers, Oliver Bekker, Gonzalo Fdez-Castano (ESP), Stephen Ferreira (POR), Scott Jamieson (SCO), Hennie du Plessis, JC Ritchie, Martin Rohwer, MJ Viljoen