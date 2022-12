Golf: South African Open scores

Johannesburg, Dec 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Dec, 2022 ) :Leading scores after final round of the DP World Tour (European Tour) South African Open at Blair Atholl Golf & Equestrian Estate in Johannesburg on Sunday (RSA unless stated, Par 72): 272 - Thriston Lawrence 64-67-67-74 273 - Clement Sordet (FRA) 68-66-66-73 274 - Jens Fahrbring (SWE) 65-70-69-70 277 - Matti Schmid (GER) 66-73-69-69 278 - Daniel Brown (ENG) 71-70-69-68, Dean Burmester 70-71-66-71, Chase Hanna (USA) 69-73-69-67, Marcel Siem (GER) 69-68-70-71 279 - Wu Ashun (CHN) 71-67-67-74, Edoardo Molinari (ITA) 67-70-70-72, Hennie du Plessis 70-72-67-70, Jaco Prinsloo 70-71-68-70, Jayden Schafer 68-72-70-69, Charl Schwartzel 68-74-69-68 280 - M.

J. Daffue 71-64-73-72, Scott Jamieson (SCO) 66-71-72-71, Tom McKibbin (ENG) 67-71-73-69, Wilco Nienaber 67-69-70-74, Renato Paratore (ITA) 70-70-69-71, Martin Simonsen (DEN) 73-68-65-74, Richard Sterne 69-71-74-66, Ockie Strydom 70-63-75-72 DP WORLD