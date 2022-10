Golf: Spanish Open scores

Madrid, Oct 9 (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Oct, 2022 ) :Leading final-round scores from the European Tour's Spanish Open in Madrid on Sunday (par 71, GBR & IRL unless stated): 259 - Jon Rahm (ESP) 64-68-65-62 265 - Matthieu Pavon (FRA) 64-68-68-65 266 - Min Woo Lee (AUS) 67-65-66-68 268 - Zander Lombard (RSA) 69-66-66-67, Edoardo Molinari (ITA) 68-70-63-67 269 - Alfredo Garcia-Heredia (ESP) 69-65-71-64, Louis de Jager (RSA) 71-64-65-69270 - Darius van Driel (RSA) 63-69-72-66, Hennie du Plessis (RSA) 65-66-72-67, Yannik Paul (GER) 70-66-68-66, Kiradech Aphibarnrat (THA) 63-69-68-70, Marc Warren 70-65-65-70271 - Dan Bradbury 69-64-73-65, Wu Ashun (CHN) 63-72-68-68, Renato Paratore (ITA) 67-69-66-69, Eddie Pepperell 67-66-67-71