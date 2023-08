Golf: St. Jude Championship scores

(@ChaudhryMAli88)

Washington, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Aug, 2023 ) :Leading second-round scores on Friday in the US PGA Tour St. Jude Championship at Memphis, Tennessee, first of three FedEx Cup playoff events (USA unless noted, par-70): 130 - Lucas Glover 66-64 131 - Jordan Spieth 63-68 132 - Im Sung-jae (KOR) 67-65, Taylor Moore 66-66, Tommy Fleetwood (ENG) 66-66, Emiliano Grillo (ARG) 65-67, Tom Kim (KOR) 64-68 133 - Adam Hadwin (CAN) 67-66, JT Poston 66-67, Lee Hodges 68-65, Scottie Scheffler 67-66, Rory McIlroy 67-66, Cam Davis (AUS) 66-67134 - Xander Schauffele 66-68, Max Homa 68-66, Stephan Jaeger (GER) 69-65, Aaron Rai (ENG) 66-68135 - Mackenzie Hughes (CAN) 67-68, Andrew Putnam 68-67, An Byeong-hun (KOR) 67-68, Adam Svensson (CAN) 66-69, Sahith Theegala 67-68, Collin Morikawa 65-70, Kurt Kitayama 66-69, Adam Schenk 69-66, Russell Henley 67-68, Patrick Cantlay 67-68, Kim Si-woo (KOR) 68-67, Ben Griffin 69-66