Golf: St. Jude Championship scores

Washington, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Aug, 2023 ) :Leading third-round scores on Saturday in the US PGA Tour St. Jude Championship at Memphis, Tennessee, first of three FedEx Cup playoff events (USA unless noted, par-70): 196 - Lucas Glover 66-64-66 197 - Taylor Moore 66-66-65 198 - Tommy Fleetwood (ENG) 66-66-66 199 - Max Homa 68-66-65, Jordan Spieth 63-68-68 201 - Viktor Hovland (NOR) 72-64-65, Patrick Cantlay 67-68-66, Rory McIlroy 67-66-68, Tom Kim (KOR) 64-68-69, Emiliano Grillo (ARG) 65-67-69, Im Sung-jae (KOR) 67-65-69 202 - Russell Henley 67-68-67, Collin Morikawa 65-70-67, Cam Davis (AUS) 66-67-69, Adam Hadwin (CAN) 67-66-69203 - Beau Hossler 71-67-65, Kim Si-woo (KOR) 68-67-68, Ben Griffin 69-66-68, Adam Schenk 69-66-68, An Byeong-hun (KOR) 67-68-68, Stephan Jaeger (GER) 69-65-69, JT Poston 66-67-70204 - Justin Rose (ENG) 76-67-61, Corey Conners (CAN) 67-72-65, Brendon Todd 67-70-67, Eric Cole 66-70-68, Sahith Theegala 67-68-69, Kurt Kitayama 66-69-69, Aaron Rai (ENG) 66-68-70, Xander Schauffele 66-68-70, Scottie Scheffler 67-66-71