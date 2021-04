Golf: Tenerife Open scores

Tenerife, Spain, (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st May, 2021 ) :Leading second round scores in the European Tour's Tenerife Open at Golf Costa Adeje, Tenerife, Spain on Friday (GBR/IRL unless stated; par 71) 126 - Nicolai von Dellingshausen (GER) 64 62 129 - Pep Angles (ESP) 65 64 130 - Scott Hend (AUS) 66 64, Eduard Rousaud (ESP) 64 66, Kalle Samooja (FIN) 64 66, Scott Jamieson 69 61 131 - Thorbjoern Olesen (DEN) 62 69, Sean Crocker (USA) 67 64, Dean Burmester (RSA) 63 68, Chang Yi-Keun (KOR) 67 64132 - Paul Waring 67 65, Alexander Bjoerk (SWE) 63 69, John Catlin (USA) 63 69, Kim Sihwan (KOR) 67 65, Louis de Jager (RSA) 66 66133 - Garrick Higgo (RSA) 63 70, Alfredo Garcia-Heredia (ESP) 69 64, Adrian Meronk (POL) 68 65, Alejandro Canizares (ESP) 68 65