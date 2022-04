Golf: Texas Open scores

(@ChaudhryMAli88)

Los Angeles, April 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Apr, 2022 ) :Leading second-round scores on Friday in the US PGA Tour Valero Texas Open in San Antonio (USA unless noted, par-72) 134 - Ryan Palmer 68-66 136 - Kevin Chappell 71-65, Matt Kuchar 67-69, Dylan Frittelli (RSA) 70-66 137 - J.J.

Spaun 67-70, Lucas Glover 71-66, Charles Howell 70-67, Gary Woodland 70-67, Brendon Todd 68-69138 - Scott Gutschewski 70-68, Robert MacIntyre (SCO) 69-60, David Skinns (ENG) 68-70139 - Henrik Norlander (SWE) 68-71, Brandt Snedeker 73-66, Beau Hossler 73-66, Doc Redman 69-70, J.T.

Poston 70-69, Henrik Stenson (SWE) 70-69, Jhonattan Vegas (VEN) 71-68, Peter Uihlein 68-71, Rasmus Hojgaard (DEN) 66-73