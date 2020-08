Golf: UK Championship scores

London, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Aug, 2020 ) :Leading scores after the final round of the European Tour's UK Championship at the Belfry on Sunday (GBR/IRL unless stated, par 72): 274 - Rasmus Hojgaard (DEN) 73-69-67-65, Justin Walters (RSA) 64-71-69-70 275 - Martin Kaymer (GER) 68-72-66-69, Benjamin Hebert (FRA) 67-69-70-69 276 - Craig Howie 68-72-71-65, Bernd Wiesberger (AUT) 67-71-73-65 277 - Jorge Campillo (ESP) 69-73-67-68, Marcus Armitage 70-68-71-68 278 - Calum Hill 68-72-72-66, Andy Sullivan 70-72-69-67 279 - Darius van Driel (NED) 72-70-71-66, Min Woo Lee (AUS) 71-71-68-69 -- Hojgaard beat Walters in play-off