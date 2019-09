Golf: US LPGA Indy Women in Tech scores

Los Angeles, Sept 26 (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Sep, 2019 ) :Leading first-round scores on Thursday in the US LPGA Tour Indy Women in Tech Championship in Indianapolis, Indiana (USA unless noted, par-72): 63 - Hur Mi-jung (KOR) 65 - Sakura Yokomine (JPN), Bronte Law (ENG), Nanna Koerstz Madsen (DEN) 66 - Pornanong Phatlum (THA), Marina Alex, Amy Olson67 - Lee Mi-rim (KOR), Chella Choi (KOR), Lauren Stephenson, Ally McDonald, Jodi Ewart Shadoff (ENG)68 - Cheyenne Woods, Ryann O'Toole, Cheyenne Knight, Nicole Broch Larsen (DEN), Daniela Darquea (ECU), Alena Sharp (CAN), Caroline Hedwall (SWE), Brittany Lang, Anne van Dam (NED), Ji Eun-hee (KOR)