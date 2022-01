Golf: US PGA Farmers Insurance Open scores

(@ChaudhryMAli88)

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Jan, 2022 ) :Leading final-round scores on Saturday in the US PGA Tour Farmers Insurance Open at Torrey Pines in La Jolla, California (x-won at first playoff hole.

USA unless noted, par-72): 273 - x-Luke List 67-68-72-66, Will Zalatoris 69-68-65-71 274 - Jon Rahm (ESP) 66-65-72-71, Cameron Tringale 67-65-72-70, Jason Day (AUS) 70-65-67-72 275 - Joaquin Niemann (CHI) 69-68-71-67, Justin Rose (ENG) 67-71-69-68, Pat Perez 72-68-67-68, Im Sung-jae (KOR) 70-66-68-71, Aaron Rai (ENG) 67-68-68-72276 - Austin Smotherman 67-71-72-66, Michael Thompson 64-73-70-69, Taylor Montgomery 72-64-71-69, Kim Si-woo (KOR) 71-64-70-71, Billy Horschel 63-73-69-71277 - Marc Leishman (AUS) 71-67-69-70, Sepp Straka (AUT) 73-66-67-71, Taylor Pendrith (CAN) 67-71-68-71, Ryan Palmer 67-69-69-72