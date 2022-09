Golf: US PGA Fortinet Championship scores

San Francisco, Sept 17 (UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Sep, 2022 ) :Leading second-round scores on Friday in the US PGA Tour Fortinet Championship in Napa, California (USA unless noted, par-72): 132 - Max Homa 65-67, Danny Willett (ENG) 68-64 134 - Justin Lower 63-71, An Byeong-hun (KOR) 66-68 136 - Taylor Moore 68-68, Matt Kuchar 68-68, Sahith Theegala 67-69 137 - Brian Stuard 68-69, Ben Martin 69-68, Robby Shelton 67-70138 - Dou Zecheng (CHN) 71-67, Scott Harrington 67-71, Matti Schmid (GER) 67-71, Kim Seong-hyeon (KOR) 66-72, Ben Taylor (ENG) 69-69139 - J.

J.

Spaun 66-73, Tom Hoge 69-70, James Hahn 71-68, Kevin Streelman 68-71, Zac Blair 70-69, Austin Eckroat 69-70, Will Gordon 70-69, Thomas Detry (BEL) 69-70, Stephan Jaeger (GER) 69-70, Adam Svensson (CAN) 68-71, Brandt Snedeker 70-69, Rickie Fowler 67-72, Matthias Schwab (AUT) 70-69, Emiliano Grillo (ARG) 67-72, Taylor Montgomery 68-71, Joseph Bramlett 68-71, Vincent Norman (SWE) 70-69