Golf: US PGA Fortinet Championship scores

(@FahadShabbir)

San Francisco, Sept 18 (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Sep, 2022 ) :Leading third-round scores on Saturday in the US PGA Tour Fortinet Championship in Napa, California (USA unless noted, par-72): 203 - Justin Lower 63-71-69 204 - Max Homa 65-67-72, Danny Willett (ENG) 68-64-72 205 - An Byeong-hun (KOR) 66-68-71 206 - Davis Thompson 68-73-65, Paul Haley 73-67-66, Adam Svensson (CAN) 68-71-67, Matt Kuchar 68-68-70 207 - Harrison Endycott (AUS) 72-70-65, Mark Hubbard 70-70-67, Austin Smotherman 71-69-67, Sahith Theegala 67-69-71208 - Rickie Fowler 67-72-69, Zac Blair 70-69-69, Dou Zecheng (CHN) 71-67-70, Brian Stuard 68-69-71209 - Nick Taylor (CAN) 67-75-67, Chris Kirk 74-68-67, Mackenzie Hughes (CAN) 70-71-68, Kramer Hickok 71-70-68, Joseph Bramlett 68-71-70, Tom Hoge 69-70-70, Kim Seong-hyeon (KOR) 66-72-71, Taylor Moore 68-68-73