Golf: US PGA Shriners Hospitals Open scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Oct, 2020 ) :Leading third-round scores on Saturday in the US PGA Tour Shriners Hospitals for Children Open in Las Vegas, Nevada (USA unless noted, par-71): 193 - Martin Laird (SCO) 65-63-65, Patrick Cantlay 63-65-65 195 - Matthew Wolff 68-66-61, Wyndham Clark 67-63-65, Brian Harman 65-63-67, Austin Cook 63-65-67 196 - Will Zalatoris 68-64-64, Kevin Na 66-66-64197 - Adam Hadwin (CAN) 67-68-62, Kim Si-woo (KOR) 67-67-63, Abraham Ancer (MEX) 66-66-65, Harold Varner 63-68-66, James Hahn 64-66-67198 - Brandt Snedeker 67-68-63, Matthew NeSmith 66-68-64, Joseph Bramlett 68-66-64, Michael Gligic (CAN) 65-67-66, Cameron Tringale 66-66-66