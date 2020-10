Golf: US PGA Shriners Open scores

Los Angeles, Oct 9 (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Oct, 2020 ) :Leading first-round scores on Thursday in the US PGA Tour Shriners Hospitals for Children Open in Las Vegas, Nevada (USA unless noted, par-71): 62 - Bryson DeChambeau 63 - Austin Cook, Harold Varner, Scott Harrington, Patrick Cantlay, Nate Lashley64 - Brian Stuard, Emiliano Grillo (ARG), Andrew Landry, Rob Oppenheim, James Hahn, Bronson Burgoon65 - Sepp Straka (AUT), Brian Harman, Brice Garnett, Zach Johnson, Cameron Davis (AUS), Martin Laird (SCO), Louis Oosthuizen (RSA), Michael Gligic (CAN)