Golf: US PGA Shriners Open scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Oct, 2020 ) :Leading second-round scores on Friday in the US PGA Tour Shriners Hospitals for Children Open in Las Vegas, Nevada (USA unless noted, par-71): 128 - Martin Laird (SCO) 65-63, Patrick Cantlay 63-65, Brian Harman 65-63, Austin Cook 63-65, Peter Malnati 66-62 129 - Bryson DeChambeau 62-67 130 - James Hahn 64-66, Nate Lashley 63-67, Sergio Garcia (ESP) 66-64, Stewart Cink 67-63, Wyndham Clark 67-63, Im Sung-jae (KOR) 67-63131 - Sepp Straka (AUT) 65-66, Brice Garnett 65-66, Dylan Fritelli (RSA) 67-64, Harold Varner 63-68132 - Kevin Na 66-66, Chez Reavie 68-64, Bronson Burgoon 64-68, Cameron Tringale 66-66, Michael Gligic (CAN) 65-67, Andrew Landry 64-68, Abraham Ancer (MEX) 66-66, Henrik Norlander (SWE) 67-65, Will Zalatoris 68-64