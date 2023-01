Golf: US PGA Tour American Express scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Jan, 2023 ) :Leading second-round scores on Friday in the US PGA Tour American Express tournament at La Quinta, California (USA unless noted, par-72): 126 - Davis Thompson 62-64 128 - Jon Rahm (ESP) 64-64 131 - Kim Joo-hyung (KOR) 69-62, J.T.

Poston 65-66, Im Sung-jae (KOR) 65-66, Jason Day (AUS) 67-64, Tyler Duncan 64-67 132 - Patton Kizzire 69-63133 - Xander Schauffele 65-68, Scott Piercy 66-67, Justin Rose (ENG) 66-67, Scottie Scheffler 68-65, Taylor Montgomery 64-69134 - Kevin Tway 67-67, Andrew Landry 68-66, Patrick Cantlay 68-66, Beau Hossler 68-66, Kim Si-woo (KOR) 70-64, Sam Burns 64-70, Robby Shelton 66-68