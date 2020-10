Golf: US PGA Tour CJ Cup at Shadow Creek scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Oct, 2020 ) :Leading third-round scores on Saturday in the US PGA Tour CJ Cup at Shadow Creek in Las Vegas, Nevada (USA unless noted, par-72): 201 - Russell Henley 66-68-67 204 - Lanto Griffin 70-68-66, Talor Gooch 70-65-69, Jason Kokrak 70-66-68, Xander Schauffele 66-64-74 206 - Jason Day (AUS) 70-70-66, Justin Thomas 72-66-68, Tyrrell Hatton (ENG) 65-68-73 207 - Collin Morikawa 71-65-71 208 - Bubba Watson 74-69-65, Rory McIlroy (NIR) 73-69-66, Sebastian Munoz (COL) 71-70-67, Hideki Matsuyama (JPN) 70-68-70 209 - Joaquin Niemann (CHI) 72-68-69, Jon Rahm (ESP) 67-73-69, Harry Higgs 72-67-70, Matthew Fitzpatrick (ENG) 69-68-72210 - Ryan Palmer 68-76-66, Brooks Koepka 74-68-68, Rickie Fowler 74-68-68, Viktor Hovland (NOR) 75-66-69, Harris English 75-66-69, Tyler Duncan 67-71-72, Kevin Streelman 68-70-72211 - Cameron Smith (AUS) 69-74-68, Mark Hubbard 70-71-70, Daniel Berger 71-70-70