Golf: US PGA Tour Farmers Insurance Open scores

San Diego, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Jan, 2023 ) :Leading scores from the first round of the PGA Tour's Farmers Insurance Open at Torrey Pines, California on Wednesday (par 72): 64 - Brent Grant (USA), Sam Ryder (USA), Aaron Rai (ENG) 65 - Brendan Steele (USA) 66 - Gary Woodland (USA), Sahith Theegala (USA), Andrew Novak (USA), Hayden Buckley (USA), Harry Higgs (USA), Sam Stevens (USA), Garrick Higgo (RSA) 67 - Kim Seong-hyeon (KOR), Luke List (USA), Ben Griffin (USA), Taylor Montgomery (USA), Lanto Griffin (USA), Collin Morikawa (USA), Vincent Norrman (SWE)68 - Charley Hoffman (USA), Justin Thomas (USA), Wyndham Clark (USA), Dylan Wu (USA), Paul Haley II (USA), Max Homa (USA), Will Zalatoris (USA), Justin Suh (USA), An Byeong-Hun (KOR), Im Sung-jae (KOR), Satoshi Kodaira (JPN), Jason Day (AUS), Thomas Detry (BEL), Jhonattan Vegas (VEN)69 - Taylor Pendrith (CAN), Keita Nakajima (JPN), Stephan Jager (GER), Kim Si-Woo (KOR), MJ Daffue (RSA), Davis Riley (USA), Joey Vrzich (USA), Sean O'Hair (USA), Jimmy Walker (USA), Scott Piercy (USA), Michael Thompson (USA), Joseph Bramlett (USA), Scott Brown (USA), Patrick Rodgers (USA), Michael Kim (USA), Peter Malnati (USA), Maverick McNealy (USA)