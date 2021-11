Golf: US PGA Tour Houston Open scores

(@FahadShabbir)

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Nov, 2021 ) :Leading third-round scores on Saturday in the US PGA Tour Houston Open (USA unless noted, par-70): 203 - Scottie Scheffler 72-62-69 204 - Jhonattan Vegas (VEN) 67-69-68, Matthew Wolff 68-67-69, Kramer Hickok 67-67-70, Martin Trainer 65-65-74, Kevin Tway 67-64-73 205 - Jason Kokrak 68-71-66, Russell Henley 65-72-68, Luke List 65-71-69206 - Vincent Whaley 69-72-65, Marc Leishman (AUS) 65-70-71, Adam Schenk 70-64-72, Adam Long 66-67-73207 - Cameron Tringale 69-70-68, Kelly Kraft 68-67-72, Wyndham Clark 66-69-72, Max McGreevy 68-67-72