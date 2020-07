Golf: US PGA Tour Memorial Tournament scores

(@FahadShabbir)

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Jul, 2020 ) :Leading first-round scores on Thursday in the US PGA Tour Memorial Tournament at Muirfield Village in Dublin, Ohio (USA unless noted, par-72): 66 - Tony Finau 67 - Ryan Palmer 68 - Brendan Steele, Gary Woodland 69 - Charles Howell, Lucas Glover, Jon Rahm (ESP)70 - Luke List, Mark Hubbard, Ryan Moore, Max Homa, Jordan Spieth, Patrick Cantlay, Patrick Rodgers, Jimmy Walker, Rory McIlroy (NIR), Harris English71 - An-Byeong Hun (KOR), Scottie Scheffler, Patrick Reed, Vijay Singh (FIJ), Paul Casey (ENG), Tiger Woods, Chez Reavie