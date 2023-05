Golf: US PGA Tour Mexico Open scores

(@FahadShabbir)

Mexico City, May 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st May, 2023 ) :Leading final-round scores on Sunday in the US PGA Tour Mexico Open at Vidanta Vallarta (USA unless noted, par-71): 260 - Tony Finau 65-64-65-66 263 - Jon Rahm (ESP) 67-68-61-67 265 - Brandon Wu 66-64-67-68 266 - Akshay Bhatia 68-65-63-70 268 - Emiliano Grillo (ARG) 68-68-67-65, Eric Cole 65-68-69-66, Austin Smotherman 63-70-68-67 270 - Cameron Champ 68-66-69-67, Ben Taylor 67-70-66-67271 - Patrick Rodgers 70-69-68-64, Alejandro Tosti 69-67-71-64, Harry Hall (ENG) 67-71-68-65, Beau Hossler 67-68-70-66, Joseph Bramlett 68-70-67-66272 - Dylan Wu 68-71-66-67, Jimmy Walker 67-67-70-68, Carson Young 67-71-65-69