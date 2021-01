Golf: US PGA Tour Sony Open scores

(@ChaudhryMAli88)

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Jan, 2021 ) :Leading first-round scores on Thursday in the US PGA Tour Sony Open at Waialae Country Club in Honolulu, Hawaii (USA unless noted, par-70): 62 - Peter Malnati, Jason Kokrak, Joaquin Niemann (CHI)64 - Vaughn Taylor, Jim Herman, Aaron Baddeley (AUS), Patton Kizzire, Daniel Berger, Kim Si-woo (KOR)65 - Harry Higgs, Henrik Norlander (SWE), Billy Horschel, Brendan Steele, Chris Kirk, Hudson Swafford, C.

T.

Pan (TPE), Webb Simpson, J.T. Poston, Mackenzie Hughes (CAN), Tom Hoge, David Hearn (CAN), Chase Seiffert