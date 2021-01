Golf: US PGA Tour Sony Open scores

(@ChaudhryMAli88)

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Jan, 2021 ) :Leading scores after Saturday's third round of the US PGA Tour Sony Open at Waialae Country Club in Honolulu, Hawaii (USA unless noted, par-70): 192 - Brendan Steele 65-66-61 194 - Kevin Na 67-66-61, Joaquin Niemann (CHI) 62-69-63 195 - Peter Malnati 62-69-64, Charley Hoffman 66-65-64, Russell Henley 66-64-65, Chris Kirk 65-65-65, Stewart Cink 67-63-65 196 - Keith Mitchell 71-62-63, Daniel Berger 64-68-64, Marc Leishman (AUS) 66-65-65, Nick Taylor (CAN) 66-62-68 197 - Billy Horschel 65-66-66, Aaron Baddeley (AUS) 64-68-65, Hideki Matsuyama (JPN) 66-65-66, Webb Simpson 65-65-67198 - Anirban Lahiri (IND) 69-65-64, Robby Shelton 66-67-65, Patton Kizzire 64-69-65, Nick Hardy 69-63-66, Collin Morikawa 66-65-67, Vaughn Taylor 64-66-68199 - Mackenzie Hughes (CAN) 65-69-65, Kim Si-woo (KOR) 64-70-65, Jason Kokrak 62-71-66, James Hahn 68-65-66, Matt Jones (AUS) 69-67-63