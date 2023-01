Golf: US PGA Tour Sony Open scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Jan, 2023 ) :Leading second-round scores on Friday in the US PGA Tour Sony Open in Honolulu, Hawaii (Round halted by darkness, to resume Saturday.

USA unless noted, par-70): 129 - Chris Kirk 64-65 130 - Taylor Montgomery 64-66, J.J.

Spaun 66-64 131 - Hayden Buckley 67-64, David Lipsky 65-66 132 - Ben Taylor (ENG) 66-66, Austin Eckroat 66-66, Kim Seong-hyeon (KOR) 65-67133 - Denny McCarthy 65-68, Stephan Jaeger (GER) 67-66, J.T.

Poston 67-66, Brendon Todd 65-68, Ben Griffin 65-68, Maverick McNealy 66-67, Kevin Yu (TPE) 67-66134 - Chez Reavie 67-67, Nick Hardy 71-63, Joseph Winslow 66-68, Stewart Cink 66-68, Kim Si-woo (KOR) 67-67, Michael Thompson 69-65, Nate Lashley 69-65