Golf: US PGA Tour Sony Open scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Jan, 2023 ) :Leading final scores on Sunday in the US PGA Tour Sony Open in Honolulu, Hawaii (USA unless noted, par-70): 262 - Kim Si-woo (KOR) 67-67-64-64 263 - Hayden Buckley 67-64-64-68 265 - Chris Kirk 64-65-68-68266 - David Lipsky 65-66-66-69, Andrew Putnam 70-66-62-68, Ben Taylor (ENG) 66-66-65-69267 - Aaron Baddeley (AUS) 67-70-65-65, Matt Kuchar 70-67-64-66, Maverick McNealy 66-67-67-67, Nate Lashley 69-65-65-68, Nick Taylor (CAN) 70-68-62-67