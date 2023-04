Golf: US PGA Tour Texas Open scores

(@FahadShabbir)

Los Angeles, April 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Apr, 2023 ) :Leading third-round scores on Saturday in the US PGA Tour Texas Open at San Antonio, Texas (USA unless noted, par-72): 204 - Patrick Rodgers 66-67-71 205 - Corey Conners (CAN) 64-72-69 207 - Matt Kuchar 68-70-69 208 - Sam Stevens 72-68-68, Chris Kirk 67-72-69209 - An Byeong-hun (KOR) 70-71-68, Sam Ryder 71-70-68, Padraig Harrington (IRL) 68-73-68, Lee Hodges 74-66-69, Augusto Nez (ARG) 70-70-69, Harry Higgs 69-68-72210 - Hideki Matsuyama (JPN) 70-72-68, Dylan Wu 70-71-69, Andrew Putnam 71-69-70, Kim Seong-hyeon (KOR) 72-68-70, Nick Taylor (CAN) 69-71-70, Nico Echavarria (COL) 73-66-71