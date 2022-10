Golf: US PGA Tour Zozo Championship scores

Inzai, Japan, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Oct, 2022 ) :Leading first-round scores Thursday at the US PGA Tour's Zozo Championship at Narashino Country Club in Chiba, Japan (par 70): 64 - Brendan Steele (USA) 65 - Adam Schenk (USA) 66 - Sam Ryder (USA), Matthew NeSmith (USA), Keegan Bradley (USA) 67 - Rickie Fowler (USA), Xander Schauffele (USA), Kazuki Higa (JPN), Maverick McNealy (USA), Mito Pereira (CHI) 68 - Troy Merritt (USA), Adam Long (USA), Danny Lee (NZL), Christiaan Bezuidenhout (RSA), Brandon Wu (USA), Beau Hossler (USA), Alex Smalley (USA), Andrew Putnam (USA), Hayden Buckley (USA), Joel Dahmen (USA) 69 - Yuto Katsuragawa (JPN), Luke List (USA), Viktor Hovland (NOR), Kury Kitayama (JPN), Ryo Hisatsune (JPN), Cameron Champ (USA), Stephan Jaeger (GER), David Lipsky (USA) 70 - Taylor Moore (USA), Cameron Young (USA), Satoshi Kodaira (JPN), Tyrell Hatton (ENG), Keita Nakajima (JPN), Emiliano Grillo (ARG), Hiroshi Iwata (JPN), Mackenzie Hughes (CAN), Tom Hoge (USA), Kim Joo-hyung (KOR), Cam Davis (AUS), Tommy Fleetwood (ENG)Selected:71 - Hideki Matsuyama (JPN)