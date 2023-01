Golf: US PGA Tournament of Champions scores

(@ChaudhryMAli88)

Los Angeles, Jan 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Jan, 2023 ) :Leading second-round scores on Friday in the US PGA Tour Tournament of Champions at Kapalua, Hawaii (USA unless noted, par-73): 130 - Collin Morikawa 64-66 132 - Scottie Scheffler 66-66, J.J.

Spaun 64-68 133 - Jordan Spieth 67-66 134 - Kim Joo-hyung (KOR) 65-69 135 - Matt Fitzpatrick (ENG) 66-69, Jon Rahm (ESP) 64--71 136 - Luke List 71-65, Corey Conners (CAN) 68-68, Tony Finau 67-69, Aaron Wise 66-70137 - Brian Harman 68-69, Lee Kyoung-hoon (KOR) 68-69, J.T.

Poston 68-69, Seamus Power (IRL) 68-69, Hideki Matsuyama (JPN) 67-70, Tom Hoge 66-71138 - Adam Scott (AUS) 70-68, Will Zalatoris 69-69, Sahith Theegala 67-71, Im Sung-jae (KOR) 66-72