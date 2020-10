Golf: US PGA Zozo Championship scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Oct, 2020 ) :Leading scores after Sunday's final round of the US PGA Zozo Championship at Sherwood Country Club (par-72, USA unless noted): 265 - Patrick Cantlay 67-65-68-65 266 - Jon Rahm (ESP) 68-67-63-68, Justin Thomas 65-65-67-69 269 - Russell Henley 68-72-63-66, Cameron Smith (AUS) 67-69-66-67, Bubba Watson 70-63-68-68, Ryan Palmer 69-65-66-69 270 - Corey Conners (CAN) 69-67-68-66, Joel Dahmen 68-70-65-67, Cameron Champ 70-68-65-67 271 - Tony Finau 69-64-69-69, Dylan Frittelli (RSA) 66-65-70-70, Lanto Griffin 66-65-68-72 272 - Kevin Kisner 66-67-73-66, Patrick Reed 70-63-71-68, Sebastian Munoz (COL) 64-70-66-72273 - Rory McIlroy (NIR) 73-67-67-66, Justin Rose (ENG) 67-67-72-67, Daniel Berger 69-68-69-67, Xander Schauffele 69-72-67-65, Jason Kokrak 69-65-69-70, Joaquin Niemann (CHI) 70-66-68-69, Alex Noren (SWE) 67-68-68-70, Scottie Scheffler 67-65-69-72, Webb Simpson 69-65-67-72274 - Brian Harman 66-68-67-73, Matthew Fitzpatrick (ENG) 69-65-67-73