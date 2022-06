Washington, June 5 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Jun, 2022 ) :Leading scores after Saturday's third round of the US Women's Open at par-71 Pine Needles in Southern Pines, North Carolina (USA unless noted, a denotes amateur): 200 - Minjee Lee (AUS) 67-66-67 203 - Mina Harigae 64-69-70 206 - Bronte Law (ENG) 69-69-68 207 - Lydia Ko (NZL) 72-69-66, Lin Xiyu (CHN) 71-69-67, a-Ingrid Lindblad (SWE) 65-71-71, Ko Jin-young (KOR) 69-67-71, Anna Nordqvist (SWE) 67-68-72, Choi Hye-jin (KOR) 71-64-72 208 - Leona Maguire (IRL) 70-70-68, Ji Eun-hee (KOR) 70-69-69, Megan Khang 71-67-70, Moriya Jutanugarn (THA) 69-68-71 209 - Nelly Korda 70-69-70 210 - Lee So-mi (KOR) 73-68-69, Andrea Lee 70-68-72 211 - Lilia Vu 71-69-71, Lexi Thompson 68-71-72 212 - Kim Sei-young (KOR) 69-68-75213 - Brooke Henderson (CAN) 72-73-68, Charley Hull (ENG) 75-68-70, Amanda Doherty 70-72-71, Hannah Green (AUS) 70-71-72214 - Chun In-gee (KOR) 72-73-69, Cheyenne Knight 74-71-69, Allisen Corpuz 69-74-71, Georgia Hall (ENG) 72-71-71, Marissa Steen 72-71-71, a-Bailey Shoemaker 72-70-72, Sakura Koiwai (JPN) 70-71-73