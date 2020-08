Troon, United Kingdom, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Aug, 2020 ) :Leading scores after the second round of the Women's British Open at Royal Troon on Friday (par-71): 141 - Daniela Holmqvist (SWE) 71 70 142 - Austin Ernst (USA) 72 70, Sophia Popov (GER) 70 72 143 - Emily Kristine Pedersen (DEN) 71 72, Lindsey Weaver (USA) 71 72, Lydia Ko (NZL) 72 71, Jasmine Suwannapura (THA) 71 72, Minjee Lee (AUS) 74 69 144 - Haru Nomaru (JPN) 74 70, Nelly Korda (USA) 72 72 145 - Anna Nordqvist (SWE) 71 74, Yealimi Noh (USA) 72 73, Nuria Iturrioz (ESP) 71 74, Lee-Anne Pace (RSA) 71 74, Alena Sharp (CAN) 71 74, Megan Khang (USA) 75 70146 - Park Inbee (KOR) 77 69, Elizabeth Szokol (USA) 72 74, Caroline Masson (GER) 72 74, Catoline Inglis (USA) 75 71147 - Ashleigh Buhai (RSA) 74 73, Kristen Gillman (USA) 75 72, Becky Morgan (GBR) 74 73, Cydney Clanton (USA) 74 73, Lizette Sala (USA) 73 74, Ariya Jutanugarn (THA) 73 74, Hannah Green (AUS) 75 72, Lee Mi-Hyang (KOR) 76 71, Chun In-jee (KOR) 72 75, Catriona Mattthew (GBR) 71 76, Angela Stanford (USA) 73 74, Andrea Lee (USA) 74 73