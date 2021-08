(@FahadShabbir)

Carnoustie, United Kingdom, (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Aug, 2021 ) :Leading scores after the final round of the Women's British Open at Carnoustie on Sunday (GBR/IRL unless stated, par 72): 276 - Anna Nordqvist (SWE) 71-71-65-69 277 - Georgia Hall 68-69-73-67; Lizette Salas (USA) 69-69-70-69; Madelene Sagstroem (SWE) 67-73-69-68 278 - Min-Jee Lee (AUS) 71-69-72-66; Nanna Koerstz Madsen (DEN) 70-69-68-71 279 - Paphangkorn Tavatanakit (THA) 71-72-69-67; Leonie Harm (GER) 70-73-69-67 280 - Moriya Jutanugarn (THA) 72-67-71-70281 - Ariya Jutanugarn (THA) 71-71-68-71; Louise Duncan 68-73-68-72; Marissa Steen (USA) 73-70-69-69afp