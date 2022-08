Gullane, United Kingdom, Aug 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Aug, 2022 ) :Leading first round scores in the Women's British Open at Muirfield on Thursday (USA unless stated, Par 71): 65 - Hinako Shibuno (JPN) 66 - Jessica Korda 67 - Louise Duncan (GBR), Gaby Lopez (MEX) 68 - Lee Min-jee (AUS), Maja Stark (SWE), Celine Boutier (FRA), Chun In-gee (KOR), Jodi Ewart (GBR 69 - Park In-bee (KOR), Choi Hye-jin (KOR), Miyu Yamashita (JPN)70 - Georgia Hall (GBR), Madelene Sagstroem (SWE), Stephanie Kyriacou (AUS), Nelly Korda, Brooke Henderson (CAN), Ryu So-yeon (KOR), Emily Kristine Pedersen (DEN), Ashleigh Buhai (RSA), Brittany Altomare, Marina Alex, Ji Eun-hee (KOR), Kim A-lim (KOR), Wichanee Meechai (THA)71 - Ariya Jutanugarn (THA), Kim In-kyung (KOR), Lizette Salas, Atthaya Thitikul (THA), Charley Hull (GBR), Alice Hewson (GBR), Lee-Anne Pace (RSA), Lydia Ko (NZL), Nasa Hataoka (JPN), Lee Jeon-geun (KOR), Leona Maguire (IRL), Pajaree Anannarukarn (THA), Mina Harigae, Ryann O'Toole, Casandra Alexander (RSA), Perrine Delacour (FRA), Ana Pelaez (ESP), Hannah Green (AUS)