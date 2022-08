Gullane, United Kingdom, Aug 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Aug, 2022 ) :Leading third round scores in the Women's British Open at Muirfield on Saturday (USA unless stated, Par 71): 199 - Ashleigh Buhai (RSA) 70-65-64 204 - Hinako Shibuno (JPN) 65-73-66, Chun In-gee (KOR) 68-66-70 206 - Park In-bee (KOR) 69-67-70, Madelene Sagstroem (SWE) 70-65-71 208 - Min-Jee Lee (AUS) 68-70-70, Stephanie Kyriacou (AUS) 70-68-70, Miyu Yamashita (JPN) 69-68-71 209 - Atthaya Thitikul (THA) 71-69-69, Maja Stark (SWE) 68-71-70, Brooke Henderson (CAN) 70-70-69, Kim Hyo-joo (KOR) 73-66-70, Choi Hye-jin (KOR) 69-70-70, Park Sung-hyun (KOR) 72-69-68210 - Charley Hull (ENG) 71-70-69, Alison Lee 74-69-67, Ji Eun-hee (KOR) 70-72-68, Kim A-lim (KOR) 70-71-69211 - Lydia Ko (NZL) 71-70-70, Nasa Hataoka (JPN) 71-69-71, Kim Sei-young (KOR) 74-70-67, Lee Jeon-geun (KOR) 71-68-72, Leona Maguire (IRL) 71-69-71, Jodi Ewart (ENG) 68-73-70, Andrea Lee 72-67-72, Marina Alex 70-69-72, Hannah Green (AUS) 71-66-74, Melissa Reid (ENG) 73-68-70