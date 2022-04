Golf: Zurich Classic of New Orleans scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Apr, 2022 ) :Leading scores after Saturday's fourballs third round of the US PGA Tour Zurich Classic of New Orleans two-man team event (par 72): 187 - Xander Schauffele/Patrick Cantlay (USA) 59-68-60 192 - Garrick Higgo/Branden Grace (RSA) 64-65-63 193 - Sam Burns/Billy Horschel (USA) 62-68-63, Jason Scrivener/Jason Day (AUS) 65-65-63, Aaron Rai/David Lipsky (ENG/USA) 61-67-65 194 - Wyndham Clark/Cameron Tringale (USA) 62-67-65 196 - Dylan Wu/Justin Lower (USA) 64-69-63, Ryan Brehm/Mark Hubbard (USA) 65-69-62 afp