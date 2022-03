(@FahadShabbir)

Singapore, March 5 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Mar, 2022 ) :Leading scores on Saturday after the third round of the HSBC Women's World Championship in Singapore: 204 - Chun In-gee (KOR) 70-68-66 205 - Lee Jeong-eun (KOR) 70-70-65, Ko Jin-young (KOR) 69-67-69 207 - Danielle Kang (USA) 68-71-68, Amy Yang (KOR) 69-67-71, Atthaya Thitikul (THA) 69-68-70 208 - Brooke Henderson (CAN) 69-68-71209 - Hannah Green (AUS) 74-69-66, Pajaree Anannarukarn (THA) 69-69-71210 - Nasa Hataoka (JPN) 72-71-67, Minjee Lee (AUS) 71-69-70, Yealimi Noh (USA) 75-74-71, Su Oh (AUS) 69-70-71, Megan Khang (USA) 69-68-73