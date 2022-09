India v Sri Lanka, Asia Cup T20 scoreboard

Dubai, Sept 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Sep, 2022 ) :Scoreboard from the Asia Cup T20 international Super Four between India and Sri Lanka in Dubai on Tuesday: India KL Rahul lbw b Theekshana 6 R.

Sharma c Nissanka b Karunaratne 72 V. Kohli b Madushanka 0 S. Yadav c Theekshana b Shanaka 34 H. Pandya c Nissanka b Shanaka 17 R. Pant c Nissanka b Madushanka 17 D. Hooda b Madushanka 3 R. Ashwin not out 15 B.

Kumar b Karunaratne 0 A. Singh not out 1 Extras (nb1, w7) 8 Total (8 wickets, 20 overs) 173 Did not bat: Y. Chahal Fall of wickets: 1-11 (Rahul), 2-13 (Kohli), 3-110 (Rohit), 4-119 (Suryakumar), 5-149 (Hardik), 6-157 (Hooda), 7-158 (Pant), 8-164 (Kumar) Bowling: Madushanka 4-0-24-3 (3w), Theekshana 4-0-29-1 (1w), Karunaratne 4-0-27-2, Fernando 2-0-28-0, Hasaranga 4-0-39-0, Shanaka 2-0-26-2 (3w, 1nb) Sri Lanka (target 174) P.

Nissanka c Rohit b Chahal 52 K. Mendis lbw b Chahal 57 C. Asalanka c Yadav b Chahal 0 D. Gunathilaka c Rahul b Ashwin 1 D. Rajapaksa not out 25 D. Shanaka not out 33 Extras (b2, lb1, w3) 6 Total (4 wickets, 19.5 overs) 174 Did not bat: W.

Hasaranga, C. Karunaratne, M. Theekshana, A. Fernando, D. Madushanka Fall of wickets: 1-97 (Nissanka), 2-97 (Asalanka), 3-110 (Gunathilaka), 4-110 (Mendis) Bowling: Kumar 4-0-30-0 (2w), Arshdeep 3.5-0-40-0, Pandya 4-0-35-0, Chahal 4-0-34-3 (1w), Ashwin 4-0-32-1 Toss: Sri Lanka result: Sri Lanka won by six wickets Umpires: Ahsan Raza (PAK) Bismillah Jan Shinwari (AFG)tv Umpire: Ahmed Shah Pakteen (AFG)Match Referee: Andy Pycroft (ZIM)