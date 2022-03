India v Sri Lanka first Test scoreboard

Mohali, India, March 5 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Mar, 2022 ) :Scoreboard after India's first innings on the second day of the opening Test against Sri Lanka in Mohali on Saturday: India 1st innings (overnight 357-6, Jadeja 45, Ashwin 10) M.

Agarwal lbw b Embuldeniya 33 R. Sharma c Lakmal b Kumara 29 H. Vihari b Fernando 58 V. Kohli b Embuldeniya 45 R. Pant b Lakmal 96 S. Iyer lbw b de Silva 27 R. Jadeja not out 175 R. Ashwin c Dickwella b Lakmal 61 J.

Yadav c Thirimanne b Fernando 2 M. Shami not out 20 Extras (b4, lb12, nb12) 28 Total (8 wickets dec, 129.2 overs) 574 Fall of wickets: 1-52 (Rohit), 2-80 (Agarwal), 3-170 (Kohli), 4-175 (Vihari), 5-228 (Iyer), 6-332 (Pant), 7-462 (Ashwin), 8-471 (Yadav) Did not bat: J.

Bumrah Bowling: Lakmal 25-1-90-2 (nb5), Fernando 26-1-135-2 (nb2), Kumara 10.5-1-52-1, Embuldeniya 46-3-188-2 (nb4), de Silva 18.2-1-79-1 (nb1), Asalanka 3.1-0-14-0 Sri Lanka: D. Karunaratne (capt), L.

Thirimanne, P. Nissanka, C. Asalanka, A. Mathews, D. de Silva, N. Dickwella, S. Lakmal, V. Fernando, L. Embuldeniya, L. Kumara Toss: India Umpires: Nitin Menon (IND), Virender Sharma (IND)tv umpire: Anil Chaudhary (IND)Match referee: Javagal Srinath (IND)