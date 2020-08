Indianapolis 500 results

(@ChaudhryMAli88)

Washington, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Aug, 2020 ) :Sunday's results from the 104th Indianapolis 500 at the 2.5-mile (4km) Indianapolis Motor Speedway oval: 1. Takuma Sato (JPN), Dallara-Honda, 200 laps in 3 hrs 10 mins 5.0880 secs at 157.824 mph (253.993 km/hr) 2. Scott Dixon (NZL), Dallara-Honda, 0.0577sec behind (under caution) 3. Graham Rahal (USA), Dallara-Honda, same lap 4. Santino Ferrucci (USA), Dallara-Honda, s.l.

5. Josef Newgarden (USA), Dallara-Chevy, s.l.

6. Pato O'Ward (MEX), Dallara-Chevy, s.l.

7. James Hinchcliffe (CAN), Dallara-Honda, s.l.

8. Colton Herta (USA), Dallara-Honda, s.l.

9. Jack Harvey (GBR), Dallara-Honda, s.l.

10. Ryan Hunter-Reay (USA), Dallara-Honda, s.l.

11. Helio Castroneves (BRA), Dallara-Chevy, s.l.

12. Felix Rosenqvist (SWE), Dallara-Honda, s.l.

13. Marco Andretti (USA), Dallara-Honda, s.l.

14. Will Power (AUS), Dallara-Chevy, s.l.

15. Zach Veach (USA), Dallara-Honda, s.l.

16. JR Hildebrand (USA), Dallara-Chevy, s.l.

17. Max Chilton (GBR), Dallara-Chevy, s.

l.

18. Charlie Kimball (USA), Dallara-Chevy, s.l.

19. Tony Kanaan (BRA), Dallara-Chevy, one lap down 20. Rinus VeeKay (NED), Dallara-Chevy, s.l.

21. Fernando Alonso (ESP), Dallara-Chevy, s.l.

22. Simon Pagenaud (FRA), Dallara-Chevy, two laps down 23. Ben Hanley (GBR), Dallara-Chevy, s.l.

24. Sage Karam (USA), Dallara-Chevy, s.l.

25. Spencer Pigot (USA), Dallara-Honda, six laps down, crash 26. Ed Carpenter (USA), Dallara-Chevy, 13 laps down 27. Alexander Rossi (USA), Dallara-Honda, 57 laps down, crash 28. Alex Palou (ESP), Dallara-Honda, 79 laps down, crash 29. Conor Daly (USA), Dallara-Chevy, 109 laps down, crash 30. Oliver Askew (USA), Dallara-Chevy, s.l., crash 31. Dalton Kellett (CAN), Dallara-Chevy, 118 laps down, crash 32. Marcus Ericsson (SWE), Dallara-Honda, 176 laps down, crash33. James Davison (AUS), Dallara-Honda, 196 laps down, mechanicalIndyCar season standings after seven races: 1. Dixon 335, 2. Newgarden 251, 3. O'Ward 218, 4. Rahal 214, 5. Pagenaud 212, 6. Sato 207