IndyCar Bommarito 500 results

Washington, (UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Aug, 2022 ) :Top finishers from Saturday's IndyCar Bommarito 500 over a 1.25-mile oval at Madison, Illinois: 1. Josef Newgarden (USA) 260 laps at 149.231 mph (240.164 km/hr) in 2hrs 10mins 40.1827secs 2. David Malukas (USA) 0.4708 of a second back 3. Scott McLaughlin (NZL) same lap 4. Pato O'Ward (MEX) s.l.

5. Takuma Sato (JPN) s.l.

6. Will Power (AUS) s.l.

7. Marcus Ericsson (SWE) s.l.

8. Scott Dixon (NZL) s.l.

9. Alex Palou (ESP) s.l.

10. Graham Rahal (USA) s.l.

Season points standings after 15 of 17 races: 1. Will Power (AUS) 482 pts, 2. Josef Newgarden (USA) 479, 3. Scott Dixon (NZL) 468, 4. Marcus Ericsson (SWE) 465, 5. Alex Palou (ESP) 439, 6. Scott McLaughlin (NZL) 428