IndyCar Indy 200 results

Washington, Sept 13 (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Sep, 2020 ) :Top finishers in Saturday's IndyCar Indy 200 on a 2.258-mile road course at Mid-Ohio in Lexington, Ohio: 1. Will Power (AUS) 75 laps in 1hr 29mins 8.9095secs at 113.978 mph (183.429 km/hr) 2. Josef Newgarden (USA) at 7.4523 secs 3. Alexander Rossi (USA) same lap 4. Graham Rahal (USA) s.l.

5.

Ryan Hunter-Reay (USA) s.l.

6. Felix Rosenqvist (SWE) s.l.

7. Jack Harvey (GBR) s.l.

8. Rinus VeeKay (NED) s.l.

9. Colton Herta (USA) s.l.

10. Scott Dixon (NZL) s.l.

IndyCar season points after 10 of 14 races: 1. Scott Dixon (NZL) 436 pts, 2. Josef Newgarden (USA) 360, 3. Pato O'Ward (MEX) 316, 4. Takuma Sato (JPN) 287, 5. Will Power (AUS) 280