Indycar Salute to Farmers 300 results

Washington, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Jul, 2022 ) :Top finishers from Sunday's IndyCar Salute to Farmers 300 on a 0.894-mile oval course at Newton, Iowa: 1. Pato O'Ward (MEX) 300 laps in 1hr 54mins 23.2097secs at 140.681 mph (226.404 km/h) 2. Will Power (AUS) at 4.2476 seconds 3. Scott McLaughlin (NZL) same lap 4. Scott Dixon (NZL) s.l.

5. Jimmie Johnson (USA) s.l.

6. Marcus Ericsson (SWE) s.l.

7. Felix Rosenqvist (SWE) s.l.

8. David Malukas (USA) s.l.

9. Romain Grosjean (FRA) s.l.

10. Takuma Sato (JPN) s.l.

Season points standings (after 12 of 17 races): 1. Marcus Ericsson (SWE) 403, 2. Will Power (AUS) 395, 3. Josef Newgarden (USA) 369, 4. Scott Dixon (NZL) 369, 5. Pato O'Ward (MEX) 367, 6. Alex Palou (ESP) 359