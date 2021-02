Ireland v France Six Nations teams

(@ChaudhryMAli88)

Dublin, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Feb, 2021 ) :Teams for Ireland v France Six Nations match at Lansdowne Road on Sunday (Kick-off 1500GMT): Teams (15-1) Ireland Hugo Keenan; Keith Earls, Garry Ringrose, Robbie Henshaw, James Lowe; Billy Burns, Jamison Gibson-Park; CJ Stander; Josh van der Flier, Rhys Ruddock; Iain Henderson (capt), Tadhg Beirne; Andrew Porter, Rob Herring, Cian Healy Replacements: Ronan Kelleher, Ed Byrne, Tadhg Furlong, Ultan Dillane, Will Connors, Craig Casey, Ross Byrne, Jordan Larmour Coach: Andy Farrell (ENG) France Brice Dulin; Damian Penaud, Arthur Vincent, Gael Fickou, Gabin Villiere; Matthieu Jalibert, Antoine Dupont; Gregory Alldritt, Charles Ollivon (capt), Anthony Jelonch; Paul Willemse, Bernard Le Roux; Mohamed Haouas, Julien Marchand, Cyril Baille Replacements: Pierre Bourgarit, Hassane Kolingar, Uini Atonio, Romain Taofifenua, Dylan Cretin, Baptiste Serin, Anthony Bouthier, Teddy Thomas Coach: Fabien Galthie (FRA) Referee: Luke Pearce (ENG)